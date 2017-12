Etsy: esse hobby parece que dá um bocado de trabalho

Boa pauta: o New York Times fez uma matéria (em inglês) sobre o site Etsy, uma espécie de eBay do movimento “faça-você-mesmo”, onde as pessoas vendem os objetos que elas mesmos produzem de forma caseira. A moça da foto, Yokoo Gibran, é um dos personagens. Yakoo, na faixa dos 30 anos de idade, vende no Etsy esses cachecóis que ela tricota. Em novembro, largou seu trabalho diário para se dedicar apenas ao seu projeto de “tricotagem”. Quanto dinheiro ela fez com seu hobby? US$ 140 mil dólares/ano. Claro que tem um lado ruim nessa história: ela tem tricotado umas 13 horas por dia.

