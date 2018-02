Li no Jornalistas & Cia., do Eduardo Ribeiro: “Está nas livrarias a 6ª edição, revista e atualizada, de Ética na comunicação (Summus Editorial, 232 páginas, R$ 43,80), obra, publicada originalmente em 1995, em que o professor Clóvis de Barros Filho (livre-docente na área de Ética da ECA-USP e coordenador do programa de mestrado da ESPM) aborda a aparente objetividade que permeia a informação disponibilizada pela mídia. A nova edição, atualizada por Sérgio Praça (ex-coordenador de comunicação do Movimento Voto Consciente e hoje doutorando em Ciência Política pela USP), debate a importância da ética na produção informativa, analisando a tese do agenda setting – a mídia decide o que e de quem falar – e a ‘espiral do silêncio’ (quando uma opinião contrária se manifesta publicamente e tende a diminuir de intensidade até se calar).”

