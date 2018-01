Um bom especial multimídia que eu peguei no site do jornal Clarín, de Buenos Aires (com legendas em português, se necessário). Gostei, vale dar uma olhada. Aproveito e deixo outros links de tango do YouTube: Carlos Gardel, Astor Piazzola e uma cena com Al Pacino dançando ao som de “Por Una Cabeza”.

