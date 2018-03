“Nós precisamos de doações de esperma… Você precisa de ingressos para shows… quer fazer negócio?” Olha, fazia tempo que eu não via uma campanha de marketing tão boa como a desses irlandeses. Uma atualização recente do site disse que as inscrições “superaram as expectativas” e que eles não precisam de mais gente. (Dica enviada pelo Alê Herbas). O Times de Londres desvenda o mistério.

