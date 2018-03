Matéria que eu pesquei na NPR: “School Offers Classes on Cooking with Pot” (Pot, para quem não sabe, é maconha). A idéia é treinar estudantes para a prática do uso medicinal da droga. Leia aqui. “The curriculum includes everything from lectures on the political and legal history of medical marijuana to the basic botany of cannabis, such as why a grower wants to identify and separate male from female plants”, diz o texto.

