Gosto muito do trabalho da fotógrafa Autumn Sonnichsen, cujas fotos eróticas dialogam, quase o tempo todo, com as artes plásticas. Conheci ela pessoalmente ontem, aqui na redação da VIP (as fotos que ela faz eu já conhecia — e se você quiser espiá-las, um bom começo é o site oficial dela). Vale perder um tempo passeando por lá. Acima, um de seus cliques.