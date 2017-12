Erik Prince, o chefão da Blackwater

A Vanity Fair de janeiro fez uma boa (e longa) matéria sobre Erik Prince (foto), o chefão da empresa de segurança Blackwater, fundada em 1996. A idéia de Prince, na época, era “satisfazer antecipadamente a procura do governo por subcontratação de armamento e formação militar”. A Blackwater obteve o seu maior contrato do Departamento de Estado Americano, que consistiu no fornecimento da segurança dos diplomatas e das instalações norte-americanas no Iraque. Esse contrato teve início em 2003, com um acordo sem licitação de 21 milhões de dólares.

E hoje pela manhã uma notícia sobre a Blackwater ganhou a manchete do site do New York Times: “Blackwater Guards Tied to Secret Raids by the C.I.A“.