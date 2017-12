Sim, eu sei que muita gente já viu, lincou e coisa e tal, mas faço a minha lição de casa e coloco aqui o vídeo Prometeus, brilhante trabalho realizado pela consultoria italiana Casaleggio Associati. Valeria falar com eles sobre essa produção e saber que tipo de estudos sobre mídia eles têm no portfólio. Prometeus é uma linha do tempo da história da mídia, de hoje até 2050… Vale a pena dar uma olhada nas apostas que eles fazem.

