Depois do post sobre o tapete do Pac-Man, coloco aqui este achado consumista, uma malha de lã que homenageia o jogo Space Invaders. Parece que já venderam todas. Via Wonderland.

