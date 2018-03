Anúncios encontrados no porão da mamãe

Não sei o porquê, mas eu gosto de propagandas de bebidas antigas (elas me lembram um armário cheio de miniaturas de garrafas, que alguns pais dos anos 70 gostavam de colecionar — garrafinhas que eram servidas habitualmente nos aviões, por exemplo). Tudo isso para indicar o blog Found in Mom’s Basement (algo como “encontrado no porão da mamãe”), um repositório de propagandas antigas bastante abrangente. Vale dar uma olhada. Acima, anúncio de 1971 do rum Bacardi. Aproveito o gancho para indicar um livro que ganhei outro dia: “O Mundo Acabou!“, de Alberto Villas, em que o autor “faz a arqueologia do próprio passado e apresenta um bem-humorado inventário de personagens, hábitos, produtos, nomes, marcas e objetos que se eternizaram em nossa memória como ícones de uma época.” É bacana.

