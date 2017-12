Esqueça a porção de pastéis. Segundo esta matéria de Guy Trebay, os estilistas adotaram de vez o “homem magrinho” como modelo de beleza. “Where the masculine ideal of as recently as 2000 was a buff 6-footer with six-pack abs, the man of the moment is an urchin, a wraith or an underfed runt”. A Folha de S.Paulo também pescou no New York Times e deu uma notinha no caderno “Dinheiro” de hoje.