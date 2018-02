Empresário quer imprimir blogueiros

O site da Wired publicou uma matéria recentemente sobre o novo projeto do empresário Joshua Karp, o Printed Blog, um agregador de textos que seleciona conteúdo de blogs e depois imprime esse conteúdo para posterior distribuição (grátis). Karp planeja imprimir esse jornal duas vezes por dia. A publicidade e o conteúdo serão locais e os leitores poderão recomendar textos que eles gostariam de ver publicados. Pesquisando um pouco mais, achei a transcrição de uma entrevista que Joshua Karp deu para o On The Media, da NPR, no dia 16.

