Embaixador americano canta em guaraní

Pesquei uma matéria curiosa no Miami Herald. A história é a seguinte: o embaixador americano no Paraguai, James C. Cason (na foto, dando uma entrevista para a TV local), virou uma celebridade musical entre os paraguaios, ao gravar um disco em que canta músicas indígenas, em guaraní, idioma que aprendeu durante seu trabalho por lá. Mais do que isso: lotou um teatro numa apresentação ao vivo, apareceu em programas de TV e virou personagem de várias reportagens da imprensa local. Um exemplo de diplomacia, eu diria.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.