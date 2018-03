Não conhecia o site Relationship Obituaries, que coleciona obituários de relacionamentos amorosos. Foi criado pela jornalista Kathleen Horan e é um contraponto inteligente para aquelas seções jornalísticas que anunciam a realização de casamentos e coisa e tal. Não é novo, mas o Independent fez matéria hoje porque um livro com os melhores textos será lançado no fim deste mês no Reino Unido pela editora Harper Collins.

