Em campanha pelo bom hálito

A Associated Press soltou uma nota no fim de junho e a National Public Radio foi atrás da história: a polêmica na Itália a respeito do uso do alho. O chef Filippo La Mantia começou o imbroglio. Retirou o alho dos seus pratos e o substituiu por ervas. A atitude de La Mantia desencadeou uma espécie de guerra gastronômica na Itália (e até Silvio Berlusconi entrou no assunto). Vamos acompanhar. O que os donos de cantinas italianas do Brasil têm a dizer? Texto e áudio, aqui.

