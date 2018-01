É possível achar o gene da felicidade? A revista Time Out publicou matéria sobre o livro “Generosity” , do escritor americano Richard Powers, que mistura ciência e ficção para mostrar as promessas (e os perigos) da engenharia genética em busca do tal gene. E apesar de trabalhar fora das grandes questões, Powers também aborda dilemas mais íntimos, como por exemplo, reconhecer o que nos dá alegria.

