Ele andava meio sumido da mídia. A Newsweek resolveu trazê-lo de volta e fez uma ótima matéria sobre a caçada a Osama Bin Laden, atualizando o histórico dessa perseguição que já dura vários anos. “American intelligence officials interviewed by Newsweek ruefully agree that the hunt to find bin Laden has been more a game of chance than good or “actionable” intelligence.”