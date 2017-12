A reportagem de capa da mais recente edição da Time também vale para a realidade brasileira: “How to Make Great Teachers“. A revista diz o seguinte: “American public schools are struggling to attract and retain high-quality teachers. Is it time we paid them for performance?”.

