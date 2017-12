A Verve acabou de lançar nos Estados Unidos “Twelve Nights in Hollywood“, uma caixa com quatro CDs de Ella Fitzgerald cantando 76 canções no Crescendo, um pequeno clube de jazz de Los Angeles, nos anos de 1961 e de 1962. O New York Times diz que vale a pena: esse material nunca havia sido lançado — até agora. As gravações “capturam a cantora em seus anos de ápice, e no melhor da sua forma: mais relaxada (…)”. Vamos gastar US$ 55,99 (mais taxas….).

