Elizabeth Lambert, a zagueirona de estilo agressivo que virou celebridade na web

Estava demorando para alguém fazer essa pauta: o New York Times publicou uma matéria sobre Elizabeth Lambert (foto), a zagueirona do time de futebol da Universidade do Novo México que ficou famosa pelo seu estilo (bastante ) agressivo de marcação, como mostrou esta reportagem em vídeo que circulou um bocado pela web. Praticamente todos os fãs do esporte com acesso à internet puderam conhecer as táticas defensivas de Lambert, que disse estar arrependida. “Esse não é o tipo de jogadora que eu sou”. Depois do incidente, ela foi suspensa do time.

