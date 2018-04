O New York Times publicou uma matéria sobre o “hambúrguer perfeito”, com novas abordagens a respeito do sanduíche. “Entrevistas com 30 chefes nos forneceram dezenas de lições para quem gosta de prepará-los em casa”, diz o texto. A reportagem completa (em inglês) está neste link. Vale a pena olhar o infográfico interativo sobre o hambúrguer que o pessoal do site preparou (“Elementos de um hambúrguer ideal”).