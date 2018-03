Belo furo de reportagem da revista New Yorker que chegou às bancas hoje: uma longa — e detalhada — matéria (na internet são 12 páginas) relevando a identidade da jovem militar que tirou as fotos na prisão de Abu Ghraib , Sabrina Harman (acima, em foto de Nubar Alexanian), e o contexto em que elas foram tiradas. Leia aqui a matéria “ Exposure — The woman behind the camera at Abu Ghraib “, de Philip Gourevitch and Errol Morris.