Ela tem estilo

Uma sugestão de leitura: a reportagem de capa da revista de domingo do Independent sobre a atriz Angelica Huston, que completou 40 anos de carreira. A chamada ficou assim: “She was Jack Nicholson’s lover, Helmut Newton’s muse, and David Bailey’s enchantress. Over a 40-year career, Anjelica Huston also became a fashion icon. Here, the actor tells Tim Blanks why she owes her air of dangerous glamour to an unhappy Hollywood childhood.” Valeria publicar no Brasil.

