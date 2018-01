"Efeito Homer"

Peguei esta na Agência Fapesp: “‘Pessoas engajadas em tarefas monótonas são suscetíveis a cometer erros ocasionais que podem trazer sérias conseqüências.’ A frase, que se aplica com perfeição a Homer Simpson, personagem de desenho animado constantemente envolvido em trapalhadas na usina nuclear em que trabalha, foi o ponto de partida de um estudo feito por pesquisadores europeus e norte-americanos, que procuraram investigar o que estaria por trás do tal fenômeno. Segundo os cientistas, pessoas em tais situações exibem atividade cerebral anormal pouco antes de a falha ser cometida. O estudo será publicado esta semana no site e em breve na edição impressa da revista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.