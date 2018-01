Edições verdes, "pero no mucho"

Interessante o artigo de Frank Locantore na seção de blogs da Folio. Ele fala da moda das “edições verdes” das revistas e critica a Vanity Fair — e a editora Condé Nast –, por abordarem o tema sem mencionar o que a revista está fazendo pelo questão do meio ambiente. “Eles fazem alguma menção na revista às práticas deles em relação ao meio ambiente? Não. Tem alguma informação sobre o compromisso com a sustentabilidade no site? Não. Eles estão, ao menos, usando papel reciclável? Não. (…)”

