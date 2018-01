E você achava que conhecia macarrão

Oretta Zanini De Vita é uma historiadora italiana especializada em gastronomia. Seu mais recente livro é a “Encyclopedia of Pasta“, livrão de 300 páginas lançado recentemente nos Estados Unidos pela University of California Press. Parece bem completo, como mostra esta matéria aqui, publicada na seção de gastronomia do New York Times. Oretta diz, por exemplo, que Marco Polo não foi protagonista na história do macarrão, como dizem por aí. “Ma no,” ela diz. “Quando Marco Polo voltou de viagem os italianos já comiam pasta há 200 anos!”, completa. Neste link, uma galeria de fotos que acompanha a reportagem.

Abaixo, a capa do livro, na edição americana: