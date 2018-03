Circular: “”Prefiro a cultura à erudição. Cultura é um conjunto de conhecimentos que nos dá instrumentos para transformar a realidade. Erudição é um conjunto de conhecimentos cuja única utilidade é mostrar que temos… erudição. É a cultura inútil. Existem pelo menos três palavras na língua portuguesa com esse prefixo ‘eru’: erupção, aquela coisa desmedida, exagerada, arrasadora de um vulcão ou a erupção de um furúnculo; eructação, nada mais que um arroto; e erudição, eru-dicção, quando se sabe muito sobre um assunto e se fala, fala, fala. Nenhuma das três me interessa.”

Paulo José, no livro “Memórias Substantivas”, de Tania Carvalho (via blog do Armando Antenore). Para ilustrar o post, trabalho de Laura Letinsky (da série “The Dog and the Wolf”).