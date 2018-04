Circular: “Sim, os pais fomos feitos para botar ordem na casa, para mandar fazer as coisas mais aborrecidas do Universo, para desligar o Wii, para tirar o cachorro da cama, para contrariar a fome e – de todas as coisas impossíveis – até o sono: mandar para a cama quando não se o tem; tirar da cama quando ele amortece todo o cerebelo.

E assim é, e assim será, porque é preciso reservar aos pais um pouco de não-amor, de modos que, quando eles faltarem – e faltaremos, fatalmente – ao menos um mínimo alívio há de ter o filhote.”

Mauro, Via Diacrônico.