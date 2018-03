Conheça uma coleção de imagens de cenas finais de filmes e desenhos animados — o momento do “The End” — que eu achei no Flickr (graças a uma dica do amigo Silvio Herbas). Vale olhar. O conjunto forma uma espécie de poesia visual. É bonito, é bonito. Por enquanto são 128 fotos.

