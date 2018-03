O Boston Review publicou texto sobre a Wikipedia e sobre o livro “The Wikipedia Revolution: How a Bunch of Nobodies Created the World’s Greatest Encyclopedia“, de Andrew Lih. Lá encontrei o seguinte perfil dos “Wikipedians” — o pessoal que edita os verbetes: 80% são homens, 65% são solteiros, mais de 85% não têm filhos e cerca de 7% têm menos que 30 anos.

