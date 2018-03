A edição de agosto da revista Portfolio, de negócios, traz uma pequena matéria sobre o açaí. “Como a fruta do momento em Hollywood atraiu a atenção da Coca-Cola, Anheuser-Busch e Procter & Gamble”, escreve o editor no texto logo abaixo do título. A reportagem informa que no ano passado, as vendas de produtos com açaí triplicaram, atingindo US$ 66 milhões. Um infográfico interativo mostra todo o ciclo comercial da fruta, da colheita até a distribuição.

