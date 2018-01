Uma reportagem de saúde muito bem apurada foi publicada pelo New York Times: Stephanie Smith (foto) comeu um hambúrguer e acabou com parte do corpo paralizada, depois de ficar nove semanas em coma. O hambúrguer que ela comeu estava contaminado com a bactéria E. coli. A matéria reconstitui a cadeia de fatos que acabaram mudando a vida de Stephanie.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.