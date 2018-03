E as boas comédias românticas?

Uma sugestão de leitura: o texto de David Denby sobre comédias românticas que aparece na mais recente edição da New Yorker. Denby começa identificando de maneira brilhante as características dos personagens jovens que dominaram (infelizmente) o gênero nos últimos sete ou oito anos. Segundo ele, “Alta Fidelidade” é o precursor de todos os filmes que tiram suas piadas da “batalha entre a infantilidade masculina e a ambição feminina.” E de lá pra cá as coisas só pioraram. O autor aproveita para repassar a história desse gênero cinematográfico nos Estados Unidos. Muito bom.

