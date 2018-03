Para quem gosta de design, arte e decoração, bem interessante esta matéria publicada pelo Wall Street Jornal de hoje: “Is This Art? Or Just Really Expensive Furniture? — The Growing Debate Over the Marketing of Elite Design”. Já no primeiro parágrafo a repórter dá o tom ao contar que uma chaise longue criada por Marc Newson foi vendida por cerca de R$ 2,5 milhões num leilão. Na foto, cadeira de Fredrikson Stallard.

