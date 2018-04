Eu ia escrever um post sobre isso, mas o New York Times fez o trabalho por mim: “Seeing Corporate Fingerprints in Wikipedia Edits” é uma matéria sobre um site que rastreia a fonte de origem das mudanças feitas na Wikipedia. Revela que muitas empresas – e até governos – entram lá para melhorar a imagem deles nos verbetes. Todo mundo já desconfiava, mas agora isso foi provado.