Duas músicas de Little Richard (porque hoje é sexta): “Long Tall Sally” e “Whole Lotta Shaking’ Going On“. Eu tinha um vizinho que escutava no último volume, umas duas décadas atrás.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.