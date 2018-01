"Dress Codes": muito além da moda

O New York Times publicou uma matéria sobre a exposição Dress Codes, a terceira trienal organizada pelo International Center of Photography de Nova York — e também a terceira (e última) fase do Ano da Moda organizado pela instituição (daí o tema). Separei alguns trabalhos para postar aqui. A ótima artista brasileira Janaina Tschäpe participa da exposição (que ficará aberta até janeiro de 2010).

“Lacrimacorpus (Zeitschneide),” da brasileira Janaina Tschäpe.

“Untitled (Want Me),” de Barbara Kruger.

Trabalho do alemão Thorsten Brinkmann.

Trabalho do francês Yto Barrada.

Mais imagens aqui.