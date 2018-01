No Wall Street Journal, Patrick Cook resenhou dois livros que tem o Fusca como tema: “The Extraordinary Life of Josef Ganz“, de Paul Schilperoord (a biografia de Ganz, o designer do Fusca) e “Thinking Small“, de Andrea Hiott. Dois bons lançamentos para quem gosta de design e de carros.

