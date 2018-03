Sugestão de documentário (disponível online): “Digital Nation: A Life on the Virtual Frontier“, exibido recentemente no programa Frontline. A pergunta central: para onde a tecnologia está nos levando? (com o foco maior na questão da educação). Vale a pena.

