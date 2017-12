Doces garotas

No livro “Girls Gone Mild”, um lançamento da editora Random House, Wendy Shalit escreve que hoje em dia muitas jovens estão recuperando um antigo ideal de feminilidade (um movimento que seria uma espécie de reação a uma cultura ultra sexualizada que se espalhou pelo mundo contemporâneo). Já li sobre esse assunto aqui e ali, mas o trabalho de Shalit pode ser gancho para uma pauta de comportamento mais elaborada. Leia resenha publicada no The Wall Street Journal .

