"Divide aí, sou ruim de matemática"

Alexandra Jacobs, do The New York Times, escreveu uma pequena matéria sobre um problema universal: o desconfortável momento de dividir a conta entre um grupo grande de pessoas no restaurante ou no bar. E inevitável que a frugalidade de uns acabe subsidiando os excessos de outros, não tem jeito. “Vegetarianos sempre se ferram”, conta uma das personagens. E os abstêmios também. A repórter personifica o culpado: “É o cara sentado duas cadeiras pra lá que pediu foie gras de aperitivo (…) e três martinis feitos com gim importado”. O texto pode ser ponto de partida para uma matéria de comportamento (ou de etiqueta) sobre o assunto aqui no Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.