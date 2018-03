Disney investe em moda e design

Matéria publicada na edição de hoje do jornal The New York Times (lembrando que é grátis, mas o jornal pede cadastro) conta que o grupo Disney está trabalhando para melhorar a sua imagem entre os “fashionistas”. Apesar de ser uma das marcas mais poderosas do mundo, a Disney está muito relacionada à cultura de massa. Agora, a idéia é mudar essa imagem com o lançamento de uma linha de roupas e acessórios de luxo, um coleção de objetos de design para a casa e outra de jóias. Em muitas delas, a marca Disney aparece apenas na etiqueta. Neste link, uma galeria de imagens, de onde tirei a foto acima.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.