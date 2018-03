Gostei da brincadeira criada pelo webdesigner Samuel Birch, o Google Drive. É simples e lúdico: você dirige um mini-carro pelas ruas do Google Maps. A página carrega com o mapa de Londres, mas se você digitar “São Paulo”, por exemplo, dá certo (por alguma razão o meu mapa carrega na região do viaduto sobre o Rio Tamanduateí, lá perto da Rua do Gasômetro. Não sei se é sempre assim, mas pelo menos eu conheço a região.) Use as setas do teclado.

