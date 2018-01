Dinheiro traz felicidade?

Vale a pena ler o texto de David Leonhardt, “Money Doesn’t Buy Happiness. Well, on Second Thought …“, publicado na edição de hoje do New York Times. Apresenta aos leitores uma nova teoria que confronta o “paradoxo de Easterlin” (Richard Easterlin argumentou, em 1974, que o crescimento econômico não afetava a satisfação das pessoas com a vida). Na semana passada, dois jovens economistas publicaram um estudo que mostra um cenário diferente. “In the paper, Betsey Stevenson and Justin Wolfers argue that money indeed tends to bring happiness, even if it doesn’t guarantee it”, escreve o autor. Aqui, um gráfico comparativo mostra a diferença entre os países.

