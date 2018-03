Em tempos de volta da inflação, a Portfolio fez uma pequena galeria com exemplos de cédulas de “dinheiro sem valor” ao redor do mundo. A nota acima, de 10 milhões, circula no Zimbábue. Vale uns 4 dólares americanos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.