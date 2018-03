Diário de um maqueiro de futebol

Outra boa da Piauí é o diário de Leonardo Brancaccio, carregador de maca da Sociedade Esportiva Palmeiras. “Entre glórias, tragédias e corpos estendidos no chão, Brancaccio, ao lado do fiel escudeiro Márcio Aversani, já viu praticamente de tudo dentro das quatro linhas do estádio do time, o Palestra Itália. Ele se considera um privilegiado por ver os jogos do Palmeiras de perto e poder participar das partidas, além de conviver com jogadores, técnicos, cartolas e funcionários do clube. Como maqueiro, ele é proibido de torcer durante os jogos, uma regra que ele segue (quase) à risca”, escreveu o editor.

