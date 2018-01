O site Dewey Music, que descobri ontem tarde da noite, anuncia na home que contém 1.153.926 músicas de domínio público de 10253 artistas. “You can listen to, download, remix, and share anything you see on this site legally and for free”, informam os administradores. Um exemplo: show do Grateful Dead (foto) no Madison Square Garden em 1979.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.