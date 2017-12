"Deus quer que você faça sexo"

Esta eu recebi do meu amigo Gary. Uma igreja nos Estados Unidos propôs um desafio aos fiéis: os solteiros devem ficar 30 dias sem fazer sexo (até aí, normal); já os casados devem fazer sexo todos os dias durante os mesmos 30 dias. Um desafio original, eu diria. Neste link a matéria “God wants you to have sex”. Um trechinho: “Church members, most of whom are in their 20s and 30s, will get a journal to track their sexual encounters – or lack thereof – and jot down their feelings.”

