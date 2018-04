Design: uma história visual da União Soviética

Um livro recém-lançado que pode interessar aos designers e artistas gráficos (e também aos pauteiros de jornais): “RED STAR OVER RUSSIA: A Visual History of the Soviet Union From the Revolution to the Death of Stalin“. Como o título informa, é uma história visual da antiga União Soviética (e uma rara coleção de pôsteres e de fotografias de um fértil período do design soviético). A revista Foreign Policy fez uma matéria (em inglês) sobre o assunto na edição de setembro/outubro. Se eu me lembro bem, a ilustração usada na capa do livro é a mesma que a editora Cosac usou no livro “O Exército de Cavalaria”, de Isaac Bábel.