O “Morph” (foto), modelo de celular da Nokia, é bem bonito. Não deu tempo de ler tudo, mas acho que funciona como bracelete ( veja mais informações aqui ). Ele é uma das peças exibidas na exposição “ Design and the Elastic Mind “, do Museu de Arte Moderna de Nova York. Vale dar uma olhada no hotsite deles. Tem coisas bacanas, como esta mesa de “ping-pong” , usada como interface para o Pong, um dos primeiros jogos eletrônicos da história; e a série de oito acessórios para o “homem solitário” , que é bem divertida (para você ter uma idéia, um deles “rouba” o lençol no meio da noite…). Olha lá.